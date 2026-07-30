鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌7.73%，報96.22美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間30日21:43股價下跌8.06美元，報96.22美元，跌幅7.73%，成交量1,268,268（股），盤中最高價99.18美元、最低價95.18美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+22.11%
  • 近 1 月：+31.57%
  • 近 3 月：+47.94%
  • 近 6 月：-13.37%
  • 今年以來：-35.69%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007410.941.30%
道瓊指數52036.220.86%
NASDAQ25041.66+2.45%
費城半導體11260.347.78%
Atlassian Corporation - Class A98.17-5.86%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty