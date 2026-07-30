盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌7.73%，報96.22美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間30日21:43股價下跌8.06美元，報96.22美元，跌幅7.73%，成交量1,268,268（股），盤中最高價99.18美元、最低價95.18美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.11%
- 近 1 月：+31.57%
- 近 3 月：+47.94%
- 近 6 月：-13.37%
- 今年以來：-35.69%
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