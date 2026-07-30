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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華航(2610-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.13元，其中最高估值2.34元，最低估值1.38元，預估目標價為25.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.37
|2.8
|最低值
|1.38(1.38)
|1.12
|2.23
|平均值
|2.01(1.98)
|2.11
|2.51
|中位數
|2.13(1.99)
|2.24
|2.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|252,998,000
|265,153,000
|240,979,220
|最低值
|218,947,750
|220,647,390
|224,153,720
|平均值
|238,569,680
|235,682,790
|232,566,470
|中位數
|239,716,740
|232,640,160
|232,566,470
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,700,319
|14,383,345
|6,818,552
|2,859,503
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|209,138,766
|203,879,338
|184,816,790
|150,722,471
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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