鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-30 18:22

為呼應年輕族群的投資需求，永豐金證券近期針對市場高度關注的「AI 是否陷入泡沫」議題，邀請前外資分析師「艦長」程正樺深度剖析，藉此進一步強化頻道和年輕族群的連結。

程正樺直言，當前的 AI 熱潮與 2000 年千禧網路泡沫「公司不賺錢、沒有營業額」的情況完全不同；以台積電與輝達為例，其 2027 年本益比估值皆不到 20 倍，反而是整體 AI 供應鏈中「相對便宜且具基本面支撐」的標的。

‌



程正樺也在節目中精準梳理半導體循環，揭露今年下半年值得重點關注的關鍵產業，教導年輕人在市場雜音中看清本質、穩健布局。

除了專業觀點，永豐金證券頻道邀請深受年輕社群關注的「反指標女神」巴逆逆，分享其笑料百出卻無比真實的實戰經驗。

被網友戲稱「買什麼跌什麼」的巴逆逆坦言，雖然自己選股堅持看基本面、本益比和龍頭地位，但今年績效僅約 8%、勝率只有 4 成，確實落後大盤；頻道透過巴逆逆的親身視角，直擊許多年輕新手「看指標卻選錯時機」的痛點，以輕鬆自嘲的方式教導觀眾如何檢討交易心態、擺脫追高殺跌的盲點。