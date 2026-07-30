鉅亨網新聞中心 2026-07-30 18:38

中共中央政治局周四 (30 日) 召開會議，由總書記習近平主持，會中決定今年 10 月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）。會議的主要議程包含中共中央政治局向中央委員會報告工作，並重點研究持之以恆推進「全面從嚴治黨」的若干重大問題。

據官媒《新華社》報導，會議指出，自十八大以來黨內治理取得成效，但隨國情變化，仍需從戰略高度應對管黨治黨的新情況與突出問題。

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在經濟形勢分析上，會議認為今年以來中國經濟呈現動能向新、結構向優的發展態勢，但必須高度重視經濟運行中的困難與挑戰。針對下半年工作，會議強調要堅持穩中求進，實施「更加積極的財政政策」與「適度寬鬆的貨幣政策」。

具體作為包括加快財政支出與債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設（重大戰略實施和重點領域安全能力建設）與「兩新」工作（大規模設備更新和消費品以舊換新）。

此外，會議對產業升級與內需擴張作出部署。官方要求深入實施「人工智能 +」行動，發展智能經濟新形態，並推動傳統產業改造升級。

在市場環境維護方面，會議提出要制定全國統一大市場建設條例，持續整治「內捲式」競爭，並常態化解決企業賬款拖欠問題。針對民生保障，會議要求加大重點群體就業支持，並做好靈活就業人員與新就業形態人員的權益保障。

關於風險防範，會議重申要「穩定房地產市場」，落實一攬子化債方案，並推進地方中小金融機構改革化險。對此，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析表示，本次會議釋放出存量政策提質與增量政策加力的雙重信號，預計財政發力方向與房地產行業高度契合，下半年各類配套資金有望加速落地。