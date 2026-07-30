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盤後速報 - 邁達康(9960)下週(8月6日)除息1.55元，預估參考價28.8元

鉅亨網新聞中心

邁達康(9960-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.55元。

以今日(7月30日)收盤價30.35元計算，預估參考價為28.8元，息值合計為1.55元，股息殖利率5.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

邁達康(9960-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球相關產品銷售。電子商務。近5日股價下跌5.9%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 30.35 1.5504 5.11% 0.0
2025/08/14 25.05 1.7004 6.79% 0.0
2024/08/13 28.3 1.7 6.01% 0.0
2023/08/09 30.4 2.2 7.24% 0.0
2022/08/11 27.1 1.7 6.27% 0.0

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