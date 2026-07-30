盤後速報 - 邁達康(9960)下週(8月6日)除息1.55元，預估參考價28.8元
鉅亨網新聞中心
邁達康(9960-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.55元。
以今日(7月30日)收盤價30.35元計算，預估參考價為28.8元，息值合計為1.55元，股息殖利率5.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
邁達康(9960-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球相關產品銷售。電子商務。近5日股價下跌5.9%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|30.35
|1.5504
|5.11%
|0.0
|2025/08/14
|25.05
|1.7004
|6.79%
|0.0
|2024/08/13
|28.3
|1.7
|6.01%
|0.0
|2023/08/09
|30.4
|2.2
|7.24%
|0.0
|2022/08/11
|27.1
|1.7
|6.27%
|0.0
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