盤後速報 - 美利達(9914)下週(8月6日)除息2.8元，預估參考價75.6元
鉅亨網新聞中心
美利達(9914-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(7月30日)收盤價78.40元計算，預估參考價為75.6元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
美利達(9914-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車及其零組件製造買賣.。近5日股價下跌0.13%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|78.40
|2.8
|3.57%
|0.0
|2025/08/07
|117.0
|4.0
|3.42%
|0.0
|2024/08/08
|244.0
|6.0
|2.46%
|0.0
|2023/08/10
|213.5
|7.0
|3.28%
|0.0
|2022/08/11
|233.0
|8.0
|3.43%
|0.0
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