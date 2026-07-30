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盤後速報 - 美利達(9914)下週(8月6日)除息2.8元，預估參考價75.6元

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美利達(9914-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月30日)收盤價78.40元計算，預估參考價為75.6元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

美利達(9914-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車及其零組件製造買賣.。近5日股價下跌0.13%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 78.40 2.8 3.57% 0.0
2025/08/07 117.0 4.0 3.42% 0.0
2024/08/08 244.0 6.0 2.46% 0.0
2023/08/10 213.5 7.0 3.28% 0.0
2022/08/11 233.0 8.0 3.43% 0.0

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