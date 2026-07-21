鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 18:30

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託銀行子行、日本東京之星銀行 (Tokyo Star Bank) 將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，今 (21) 日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

東京之星董事長蕭仲謀（右一）、總經理伊東武（左三）出席剪綵。(圖／中國信託銀行提供)

東京之星 2014 年起成為中信金控 (2891-TW) 旗下百分之百持股之日本子行，結合中國信託遍布全球的海外據點網絡，強化日本與海外市場之間的金融服務合作，協助客戶掌握跨境投資、貿易往來及資產配置等商機。

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為慶祝熊本分行新址喬遷，東京之星特別舉辦開幕典禮，包括東京之星董事長蕭仲謀與總經理伊東武、中國信託銀行資本市場執行長許俊仁、國際法金事業總處總處長林永健及國際個金事業總處總處長劉建虹，以及熊本縣、熊本市代表等重要貴賓共同出席，一同見證熊本分行的發展里程碑。

董事長蕭仲謀致詞時表示，熊本是一個擁有豐富歷史與蓬勃活力的地區，期待透過嶄新的分行據點，進一步扎根在地，持續提供更優質的金融服務，成為深受客戶信賴的銀行。

近年隨著大型半導體投資計畫及相關供應鏈企業相繼進駐，帶動當地就業機會增加、人口持續移入及商業活動蓬勃發展，熊本成為日本最受矚目的經濟成長區域之一，區域經濟呈現強勁成長動能，金融需求亦隨之提升，除企業融資及營運資金需求外，薪資管理、住宅貸款、財富管理與跨境金融服務等需求均穩定成長。

東京之星 2023 年設立熊本事務所、2025 年升格為分行，深耕九州市場，積極拓展與半導體相關企業、員工之服務接點。本次搬遷不僅反映對熊本發展前景的高度信心，亦展現中國信託持續投入地方經濟發展、服務客戶，伴隨客戶走向國際的承諾。