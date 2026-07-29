盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-2049.5點至39553.86點，跌幅4.93%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日12:06，集中市場加權指數下跌2049.5點（或4.93%），暫報39553.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.94%
- 近 1 月：-6.66%
- 近 3 月：+5.27%
- 近 6 月：+26.82%
- 今年以來：+43.64%
焦點個股
車用記憶體概念領跌-9.38%。其中 福懋科(8131-TW) 下跌 9.97% ; 南亞科(2408-TW) 下跌 9.94% ; 華東(8110-TW) 下跌 9.89% 。
三五族概念領跌-9.20%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 環宇-KY(4991-TW) 下跌 9.97% 。
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