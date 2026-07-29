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盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-2000.67點至39602.69點，跌幅4.81%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日12:31，集中市場加權指數下跌2000.67點（或4.81%），暫報39602.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.94%
  • 近 1 月：-6.66%
  • 近 3 月：+5.27%
  • 近 6 月：+26.82%
  • 今年以來：+43.64%

焦點個股


車用記憶體概念領跌-9.38%。其中 福懋科(8131-TW) 下跌 9.97% ; 南亞科(2408-TW) 下跌 9.94% ; 華東(8110-TW) 下跌 9.89% 。

三五族概念領跌-9.20%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 環宇-KY(4991-TW) 下跌 9.97% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數車用記憶體三五族

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集中市場加權指數39533.87-4.97%
福懋科52.4-9.97%
南亞科353.5-9.94%
華東34.15-9.89%
中美晶166.5-10.0%
昇陽半導體252-10.0%
環宇-KY356.5-9.97%

鉅亨贏指標

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#動能指標下跌股

偏弱
華東

77.78%

勝率
偏弱
福懋科

81.48%

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#空頭均線下殺

偏弱
福懋科

81.48%

勝率

#偏弱機會股

偏弱
福懋科

81.48%

勝率
中強短弱
南亞科

59.38%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率

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