鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由100.23元上修至108.84元，其中最高估值121.03元，最低估值80.49元，預估目標價為7200元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|121.03(117.98)
|267.52
|488.99
|最低值
|80.49(80.49)
|160.6
|241.19
|平均值
|104.65(99.96)
|207.92
|333.11
|中位數
|108.84(100.23)
|214.55
|316.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|198,268,000
|388,863,190
|580,049,000
|最低值
|155,061,240
|243,108,120
|344,211,720
|平均值
|184,421,600
|309,767,210
|465,729,630
|中位數
|192,023,500
|314,853,510
|475,552,730
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇