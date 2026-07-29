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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報105美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間29日23:53股價上漲5.02美元，報105.00美元，漲幅5.02%，成交量2,034,768（股），盤中最高價105.00美元、最低價98.91美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.35%
  • 近 1 月：+26.97%
  • 近 3 月：+43.42%
  • 近 6 月：-25.81%
  • 今年以來：-38.34%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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道瓊指數52018.78-1.38%
NASDAQ24760.59-0.47%
費城半導體10685.65-3.17%
Atlassian Corporation - Class A104.56+4.58%

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