盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大跌5.93%，報243.76美元
鉅亨網新聞中心
恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間29日22:04股價下跌15.36美元，報243.76美元，跌幅5.93%，成交量1,487,842（股），盤中最高價257.32美元、最低價243.01美元。
美股指數盤中表現
恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.14%
- 近 1 月：-6.46%
- 近 3 月：+12.47%
- 近 6 月：+7.95%
- 今年以來：+19.38%
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