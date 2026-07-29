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盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大跌5.93%，報243.76美元

鉅亨網新聞中心

恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間29日22:04股價下跌15.36美元，報243.76美元，跌幅5.93%，成交量1,487,842（股），盤中最高價257.32美元、最低價243.01美元。

美股指數盤中表現

恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.14%
  • 近 1 月：-6.46%
  • 近 3 月：+12.47%
  • 近 6 月：+7.95%
  • 今年以來：+19.38%

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美股美股盤中盤中速報恩智浦半導體

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道瓊指數52018.78-1.38%
NASDAQ24760.59-0.47%
費城半導體10685.65-3.17%
恩智浦半導體243.73-5.94%

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