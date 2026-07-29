鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至7.07元，預估目標價為90.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.91元上修至7.07元，其中最高估值8.44元，最低估值6.35元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.44(7.7)
|8.91
|9.6
|最低值
|6.35(6.35)
|6.71
|8.5
|平均值
|7.22(6.85)
|7.91
|9.05
|中位數
|7.07(6.91)
|7.79
|9.05
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.08億
|38.80億
|39.70億
|最低值
|32.35億
|34.52億
|38.14億
|平均值
|34.88億
|36.54億
|38.70億
|中位數
|34.92億
|36.72億
|38.55億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|9.26
|1.00
|-0.72
|0.58
|3.62
|營業收入
|46.46億
|35.69億
|37.70億
|37.19億
|36.79億
詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.11%，報10913.72點
- 盤中速報 - 科沃(QRVO-US)大跌5.43%，報86.78美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌3.47%，報11154.04點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃QRVO-US的目標價調降至88元，幅度約4.86%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇