鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至7.07元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.91元上修至7.07元，其中最高估值8.44元，最低估值6.35元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值8.44(7.7)8.919.6
最低值6.35(6.35)6.718.5
平均值7.22(6.85)7.919.05
中位數7.07(6.91)7.799.05

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值36.08億38.80億39.70億
最低值32.35億34.52億38.14億
平均值34.88億36.54億38.70億
中位數34.92億36.72億38.55億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS9.261.00-0.720.583.62
營業收入46.46億35.69億37.70億37.19億36.79億

詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQRVO

相關行情

台股首頁我要存股
科沃90.48-1.39%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty