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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為16.36元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.03元，其中最高估值1.7元，最低估值0.87元，預估目標價為16.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.7(1.7)2.462.382.49
最低值0.87(0.87)0.9911.2
平均值1.18(1.22)1.431.571.71
中位數1.03(1.09)1.371.671.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.10億60.20億68.46億65.98億
最低值30.25億27.84億29.96億40.90億
平均值36.66億44.37億47.89億50.37億
中位數36.62億44.23億44.08億44.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.95-0.350.090.850.35
營業收入10.82億9.52億10.88億15.14億18.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSEQX

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