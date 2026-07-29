鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為16.36元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.03元，其中最高估值1.7元，最低估值0.87元，預估目標價為16.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.46
|2.38
|2.49
|最低值
|0.87(0.87)
|0.99
|1
|1.2
|平均值
|1.18(1.22)
|1.43
|1.57
|1.71
|中位數
|1.03(1.09)
|1.37
|1.67
|1.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.10億
|60.20億
|68.46億
|65.98億
|最低值
|30.25億
|27.84億
|29.96億
|40.90億
|平均值
|36.66億
|44.37億
|47.89億
|50.37億
|中位數
|36.62億
|44.23億
|44.08億
|44.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|0.35
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
|18.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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