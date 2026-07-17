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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.09元，其中最高估值1.55元，最低估值0.94元，預估目標價為19.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.55(1.55)
|2.46
|2.38
|2.49
|最低值
|0.94(0.94)
|1.14
|1
|1.2
|平均值
|1.21(1.26)
|1.56
|1.59
|1.71
|中位數
|1.09(1.39)
|1.53
|1.67
|1.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.10億
|60.20億
|68.46億
|65.98億
|最低值
|34.08億
|34.79億
|31.72億
|40.90億
|平均值
|37.21億
|45.36億
|48.24億
|50.37億
|中位數
|36.62億
|44.23億
|44.08億
|44.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|0.35
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
|18.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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