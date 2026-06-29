鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為21.83元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.37元，其中最高估值1.71元，最低估值1.03元，預估目標價為21.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.71(1.71)2.442.041.99
最低值1.03(1.03)1.1411.33
平均值1.34(1.37)1.651.571.58
中位數1.37(1.41)1.651.671.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.10億60.20億68.46億66.22億
最低值33.71億34.66億31.60億40.78億
平均值37.61億44.75億48.21億50.41億
中位數36.62億41.76億44.08億44.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.95-0.350.090.850.35
營業收入10.82億9.52億10.88億15.14億18.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQX

相關行情

台股首頁我要存股
Equinox Gold Corp9.68-0.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty