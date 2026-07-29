鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 20:48

隨著亞洲貨幣作為貿易結算幣別顯著成長，台灣與東協雙邊貿易額在 2025 年突破 1900 億美元，反映區域內貨幣流動正加速轉向多元化。黃思翰指出，星展銀行（台灣）致力協助客戶提高資金管理效能，透過擴增匯款幣別與支付時效，提供涵蓋星幣、人民幣、港幣及主要東協貨幣的匯款服務。星展集團於 2025 年底成為首家取得人民幣清算銀行資格及人民幣跨境支付系統直接參與者，相關優勢將成為協助企業強化亞洲營運韌性的關鍵利器。

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本次論壇邀請產學界重量級意見領袖擔任與談嘉賓，陣容涵蓋全盈支付金融科技總經理暨電子支付商業同業公會理事長劉美玲、波士頓顧問公司董事總經理陳威震、國立台灣大學法律學院教授楊岳平，以及 SWIFT 台灣區業務總監陳怡萱。同時，星展新加坡團隊多位高階主管也共同參與，深入剖析亞洲貨幣重塑客戶營運模式的趨勢，並探討金融機構因應多幣流動規模持續成長的量能挑戰。

在即時支付生態、跨境支付革新與數位資產最新進展的討論中，與會專家一致認為，市場對於提升資金效率、多幣別小額跨境支付及簡化企業跨境收付流程的需求正持續升溫。國際銀行與亞洲同業均在加速相關布局。