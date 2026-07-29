鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-29 19:31

受國際局勢與科技股修正影響，台股今 (29) 日再重挫 1564 點、創史上第 7 大跌點，驚險守住 4 萬點關卡。證交所表示，目前市場信用交易擔保水位依然充足，投資人切勿以單一個股維持率過度恐慌。在 AI 與高效能運算需求帶動下，國內出口、企業營收與獲利均創佳績，全年經濟成長展望看好，基本面依然穩健，建議投資人回歸企業長期價值審慎評估。證交所並強調，會密切關注市場變化，必要時配合主管機關採取穩定措施。

台股續下殺！證交所澄清整戶維持率無虞 必要時配合主管機關採穩定措施。(鉅亨網資料照)

今 (29) 日亞洲主要股市同步走弱，台股加權股價指數收在 40,039.18 點，下跌 1,564.18 點，跌幅 3.76%。不過，加權指數今年以來漲幅仍達 38.24%，領先亞洲主要市場；市場流動性亦維持充沛，今年以來集中市場日均成交值已突破新台幣 1 兆元。

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近期市場高度關注信用交易擔保維持率及追繳情形。證交所說明，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」之規定，信用交易之擔保維持率係採整戶 (融資 + 融券) 合併計算，且涵蓋上市、上櫃標的，市場追繳、處分 (斷頭) 之情形不能以單一個股之擔保維持率論斷，亦無個股擔保維持率低於 130% 即等同斷頭之概念，外界所引用之個股融資擔保維持率數據實際並未考慮補繳擔保品數量，投資人若以之推斷市場走勢，應審慎評估。

截至昨日 (7 月 28 日)，不限用途款項借貸全市場之整戶擔保維持率仍遠高於法規追繳門檻 130%，擔保水位尚屬充足，不過，投資人款項融通的追繳與處分情形，應依證券商實際提供各授信業別的個人整戶擔保維持率為準。

面對市場快速變化，證交所提醒投資人宜審慎評估自身風險承受能力，以企業獲利、產業前景及長期投資價值作為判斷依據，勿輕信未經查證的不實資訊或市場傳言。證交所將持續督促上市公司即時、充分揭露重大資訊，強化資訊揭露即時性與透明度，以維護投資人權益及市場秩序。

證交所指出，全體上市公司 2026 年 6 月營收 5 兆 4,810 億元，較去年同期成長 44.71%；累計今年前 6 月營收總計為 29 兆 1,955 億元，年增 35.93%；第 1 季全體上市公司稅前淨利 1 兆 8,634 億元，較去年同期成長 59.88%，反映上市公司穩健成長動能。

展望未來，主計總處、中央銀行、中央研究院及台灣經濟研究院分別將 115 年經濟成長率預測上修至 9.64%、9.45%、10.16% 及 10.38%，反映 AI 需求與出口表現持續支撐我國經濟。指標上市公司近期法說資訊亦顯示，AI、高效能運算及先進製程需求持續成長。以台積電為例，該公司已上調全年營收成長預估與資本支出規模，並持續擴充先進製程產能，反映業界看好相關產業的中長期發展潛力。