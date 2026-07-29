盤後速報 - 聚和(6509)次交易(30)日除息1.39元，參考價41.11元
鉅亨網新聞中心
聚和(6509-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.39元。
首日參考價為41.11元，相較今日收盤價42.50元，息值合計為1.39元，股息殖利率3.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|42.50
|1.3937
|3.28%
|0.0
|2025/08/18
|34.4
|1.3195
|3.84%
|0.0
|2024/07/25
|42.7
|1.25
|2.93%
|0.0
|2023/08/14
|38.4
|1.38
|3.59%
|0.0
|2022/08/26
|44.55
|1.25
|2.81%
|0.0
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