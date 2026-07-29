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盤後速報 - 聚和(6509)次交易(30)日除息1.39元，參考價41.11元

鉅亨網新聞中心

聚和(6509-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.39元。

首日參考價為41.11元，相較今日收盤價42.50元，息值合計為1.39元，股息殖利率3.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 42.50 1.3937 3.28% 0.0
2025/08/18 34.4 1.3195 3.84% 0.0
2024/07/25 42.7 1.25 2.93% 0.0
2023/08/14 38.4 1.38 3.59% 0.0
2022/08/26 44.55 1.25 2.81% 0.0


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