盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額18.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，08日13:19相關指數上漲2.1%，總成交額18.56億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數5、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股聚和(6509-TW)08日13:19股價上漲4.05元，報44.65元，漲幅9.98%。
化學股價指數近5日上漲3.23%，櫃買市場加權指數上漲8.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.23%
|+8.28%
|近一月
|+15.12%
|+27.89%
|近三月
|+17.89%
|+43.23%
|近六月
|+25.84%
|+60.86%
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