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盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額18.56億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，08日13:19相關指數上漲2.1%，總成交額18.56億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數5、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股聚和(6509-TW)08日13:19股價上漲4.05元，報44.65元，漲幅9.98%。

化學股價指數近5日上漲3.23%，櫃買市場加權指數上漲8.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.23% +8.28%
近一月 +15.12% +27.89%
近三月 +17.89% +43.23%
近六月 +25.84% +60.86%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數41603.94-0.79%
聚和44.65+9.98%

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