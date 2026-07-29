盤後速報 - 亞力(1514)次交易(30)日除權息2.2元，參考價94.8元
鉅亨網新聞中心
亞力(1514-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.2元，合計股利2.2元。
首日參考價為94.8元，相較今日收盤價98.70元，權息值合計為3.9元，股息殖利率2.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|98.70
|2.0
|2.03%
|0.2
|2025/09/09
|107.0
|1.69949
|1.59%
|0.19994
|2024/09/09
|122.5
|1.58059
|1.29%
|0.19757400000000003
|2023/08/28
|54.1
|1.0
|1.85%
|0.3
|2022/08/29
|36.2
|0.75
|2.07%
|0.5
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