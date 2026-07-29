鉅亨速報

盤後速報 - 亞力(1514)次交易(30)日除權息2.2元，參考價94.8元

鉅亨網新聞中心

亞力(1514-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.2元，合計股利2.2元。

首日參考價為94.8元，相較今日收盤價98.70元，權息值合計為3.9元，股息殖利率2.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 98.70 2.0 2.03% 0.2
2025/09/09 107.0 1.69949 1.59% 0.19994
2024/09/09 122.5 1.58059 1.29% 0.19757400000000003
2023/08/28 54.1 1.0 1.85% 0.3
2022/08/29 36.2 0.75 2.07% 0.5


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
亞力98.7-2.28%

鉅亨贏指標

了解更多

#下降三法

偏弱
亞力

60.87%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty