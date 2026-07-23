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亞力(1514-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.2元，合計股利2.2元。
以今日(7月23日)收盤價108.00元計算，預估參考價為103.92元，權息值合計為4.08元，股息殖利率1.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞力(1514-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為配電盤。電機器材、電子產品。變壓器。近5日股價下跌1.81%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|108.00
|2.0
|1.85%
|0.2
|2025/09/09
|107.0
|1.69949
|1.59%
|0.19994
|2024/09/09
|122.5
|1.58059
|1.29%
|0.19757400000000003
|2023/08/28
|54.1
|1.0
|1.85%
|0.3
|2022/08/29
|36.2
|0.75
|2.07%
|0.5
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