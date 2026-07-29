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盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-20.52點至331.9點，跌幅5.82%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:21，櫃買市場加權指數下跌20.52點（或5.82%），暫報331.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.73%
  • 近 1 月：-15.13%
  • 近 3 月：-7.76%
  • 近 6 月：+13.95%
  • 今年以來：+27.58%

焦點個股


車用記憶體概念領跌-8.87%。其中 南亞科(2408-TW) 下跌 9.94% ; 旺宏(2337-TW) 下跌 9.73% ; 華邦電(2344-TW) 下跌 9.72% 。

三五族概念領跌-8.78%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 統懋(2434-TW) 下跌 9.95% 。


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集中市場加權指數39899-4.10%
南亞科353.5-9.94%
旺宏102-9.73%
華邦電130-9.72%
中美晶166.5-10.0%
昇陽半導體252-10.0%
統懋53.4-9.95%

鉅亨贏指標

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#下降三法

偏弱
旺宏

84.38%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率
偏弱
華邦電

83.33%

勝率
偏弱
旺宏

84.38%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率
偏弱
華邦電

83.33%

勝率
偏弱
旺宏

84.38%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率
偏弱
華邦電

83.33%

勝率
偏弱
旺宏

84.38%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
南亞科

59.38%

勝率
偏弱
華邦電

83.33%

勝率
偏弱
旺宏

84.38%

勝率

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