盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-20.52點至331.9點，跌幅5.82%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日10:21，櫃買市場加權指數下跌20.52點（或5.82%），暫報331.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.73%
- 近 1 月：-15.13%
- 近 3 月：-7.76%
- 近 6 月：+13.95%
- 今年以來：+27.58%
焦點個股
車用記憶體概念領跌-8.87%。其中 南亞科(2408-TW) 下跌 9.94% ; 旺宏(2337-TW) 下跌 9.73% ; 華邦電(2344-TW) 下跌 9.72% 。
三五族概念領跌-8.78%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 統懋(2434-TW) 下跌 9.95% 。
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