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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至5.91元，預估目標價為41.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.02元下修至5.91元，其中最高估值7.33元，最低估值3.73元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.33(7.33)6.4210.6832.1
最低值3.73(3.73)1.750.824.16
平均值5.9(6.06)4.014.6610.24
中位數5.91(6.02)4.024.184.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值105.89億91.19億107.06億129.63億
最低值81.31億68.39億63.26億79.35億
平均值90.97億81.60億83.69億99.46億
中位數90.23億83.43億83.59億89.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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