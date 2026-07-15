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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.91元下修至5.81元，其中最高估值7.33元，最低估值3.73元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.33(7.33)
|6.42
|10.68
|32.1
|最低值
|3.73(3.73)
|1.75
|0.82
|4.16
|平均值
|5.83(5.9)
|3.95
|4.61
|10.24
|中位數
|5.81(5.91)
|4.02
|4.18
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|105.89億
|91.19億
|107.06億
|129.63億
|最低值
|81.31億
|66.48億
|62.20億
|79.35億
|平均值
|90.36億
|81.10億
|83.39億
|99.46億
|中位數
|90.23億
|82.33億
|83.59億
|89.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|3.99
|營業收入
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
|89.20億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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