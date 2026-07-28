鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至17.31元，預估目標價為461.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.45元上修至17.31元，其中最高估值17.54元，最低估值17.27元，預估目標價為461.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.54(16.77)
|18.9
|21.05
|21.91
|最低值
|17.27(16.39)
|17.59
|19.28
|20.88
|平均值
|17.33(16.49)
|18.03
|20.13
|21.4
|中位數
|17.31(16.45)
|17.98
|20.09
|21.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.93億
|36.96億
|39.67億
|41.00億
|最低值
|33.79億
|35.35億
|37.83億
|39.62億
|平均值
|33.83億
|36.33億
|39.05億
|40.31億
|中位數
|33.82億
|36.37億
|39.15億
|40.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.34
|5.27
|6.55
|9.55
|11.80
|營業收入
|26.03億
|26.96億
|28.13億
|28.16億
|30.88億
詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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