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鉅亨速報 - Factset 最新調查：F5公司(FFIV-US)EPS預估上修至17.31元，預估目標價為461.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對F5公司(FFIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.45元上修至17.31元，其中最高估值17.54元，最低估值17.27元，預估目標價為461.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.54(16.77)18.921.0521.91
最低值17.27(16.39)17.5919.2820.88
平均值17.33(16.49)18.0320.1321.4
中位數17.31(16.45)17.9820.0921.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.93億36.96億39.67億41.00億
最低值33.79億35.35億37.83億39.62億
平均值33.83億36.33億39.05億40.31億
中位數33.82億36.37億39.15億40.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.345.276.559.5511.80
營業收入26.03億26.96億28.13億28.16億30.88億

詳細資訊請看美股內頁：
F5公司(FFIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFFIV

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