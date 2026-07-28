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盤後速報 - 嘉彰(4942)次交易(29)日除息2元，參考價34.65元

鉅亨網新聞中心

嘉彰(4942-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為34.65元，相較今日收盤價36.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 36.65 2.0 5.46% 0.0
2025/07/31 38.85 2.0 5.15% 0.0
2024/07/31 45.6 2.3 5.04% 0.0
2023/07/27 41.0 2.5 6.1% 0.0
2022/08/25 40.5 3.0 7.41% 0.0


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