盤後速報 - 嘉彰(4942)次交易(29)日除息2元，參考價34.65元
鉅亨網新聞中心
嘉彰(4942-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為34.65元，相較今日收盤價36.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|36.65
|2.0
|5.46%
|0.0
|2025/07/31
|38.85
|2.0
|5.15%
|0.0
|2024/07/31
|45.6
|2.3
|5.04%
|0.0
|2023/07/27
|41.0
|2.5
|6.1%
|0.0
|2022/08/25
|40.5
|3.0
|7.41%
|0.0
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