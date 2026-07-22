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盤後速報 - 嘉彰(4942)下週(7月29日)除息2元，預估參考價34.7元

鉅亨網新聞中心

嘉彰(4942-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價36.70元計算，預估參考價為34.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉彰(4942-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電資訊電子零組件。模具及精密儀器等製造加工買賣業務。及相關產品之進出口業務。近5日股價下跌0.8%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 36.70 2.0 5.45% 0.0
2025/07/31 38.85 2.0 5.15% 0.0
2024/07/31 45.6 2.3 5.04% 0.0
2023/07/27 41.0 2.5 6.1% 0.0
2022/08/25 40.5 3.0 7.41% 0.0

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