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台泥廣西貴港廠因颱風災損停工1個月 廣東英德廠跨區調度支援

鉅亨網記者彭昱文 台北

台泥 (1101-TW) 今 (8) 日公告，受颱風「美莎克」及其環流影響，位於大陸廣西的貴港廠部分設備淹水受損，初步評估將停工約一個月修復，貴港廠訂單全面改由廣東英德廠接手生產及出貨，客戶供貨及出貨排程均不受影響。

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台泥廣西貴港廠因颱風災損停工1個月 廣東英德廠跨區支援。(鉅亨網資料照)

台泥表示，廣西貴港廠約占 2025 年合併營收 2.1%，且廠區已投保財產保險，相關損失將依保險理賠程序辦理，目前對公司財務及營運之實際影響仍在評估中。


根據大陸氣象報導，受颱風「美莎克」及其環流影響，大陸廣西近日 24 小時降雨量最高達 369.5 毫米，已達「特大暴雨」等級，造成廣西多地洪水、河水倒灌及水庫潰壩。

台泥表示，災害發生後立即啟動緊急應變機制，由華南營運中心總經理率隊進駐廣西貴港，統籌廠區修復、供應調度及災後復原工作，並成立專案小組全面盤點廠區受損情形，加速設備修復，將以最快速度及最高安全標準完成復工，確保後續生產安全與營運穩定。

台泥也於第一時間完成同仁安全確認，並啟動員工關懷機制，目前貴港廠全體員工均平安無恙，同時在確保救災安全的前提下，投入必要資源協助鄰近居民進行災後復原與重建，攜手地方共同度過災情。


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