盤中速報 - 竹陞科技(6739)大跌7.85%，報963元
鉅亨網新聞中心
竹陞科技(6739-TW)28日11:38股價下跌82元，報963.0元，跌幅7.85%，成交200張。
竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
近5日股價下跌9.91%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+59 張
- 外資買賣超：+10 張
- 投信買賣超：+65 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：-22 張
- 融券增減：-3 張
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