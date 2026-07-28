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盤中速報 - 竹陞科技(6739)大跌7.85%，報963元

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)28日11:38股價下跌82元，報963.0元，跌幅7.85%，成交200張。

竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

近5日股價下跌9.91%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+59 張
  • 外資買賣超：+10 張
  • 投信買賣超：+65 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：-22 張
  • 融券增減：-3 張

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