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盤中速報 - 竹陞科技(6739)大跌8.4%，報1090元

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)24日11:27股價下跌100元，報1090.0元，跌幅8.4%，成交201張。

竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

近5日股價下跌2.06%，櫃買市場加權指數下跌3.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+50 張
  • 外資買賣超：-19 張
  • 投信買賣超：+61 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：+65 張
  • 融券增減：+2 張

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