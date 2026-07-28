盤中速報 - 利機(3444)大跌7.42%，報66.1元
鉅亨網新聞中心
利機(3444-TW)28日11:09股價下跌5.3元，報66.1元，跌幅7.42%，成交209張。
利機(3444-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。先進奈米材料、燒結銀、客製化銀膠製造及銷售。
近5日股價下跌4.93%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-76 張
- 融券增減：0 張
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