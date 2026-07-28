鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至4.88元，預估目標價為120元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.79元上修至4.88元，其中最高估值6.5元，最低估值4.21元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|6.5(6.5)
|9.31
|12.16
|最低值
|4.21(4.11)
|4.93
|5.83
|平均值
|4.9(4.85)
|6.26
|8.21
|中位數
|4.88(4.79)
|5.75
|6.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|303,390,000
|470,404,000
|575,222,000
|最低值
|267,366,000
|301,616,360
|317,348,090
|平均值
|278,774,290
|336,417,910
|384,038,460
|中位數
|275,525,500
|325,352,060
|347,417,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|41,716,249
|47,210,930
|60,989,633
|87,198,291
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|237,553,199
|232,302,584
|222,533,000
|278,705,264
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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