盤中速報 - 京元電子(2449)大跌7.44%，報242.5元
鉅亨網新聞中心
京元電子(2449-TW)28日09:11股價下跌19.5元，報242.5元，跌幅7.44%，成交3,866張。
京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
近5日股價上漲2.03%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7,635 張
- 外資買賣超：-9,157 張
- 投信買賣超：+774 張
- 自營商買賣超：+748 張
- 融資增減：-476 張
- 融券增減：-29 張
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