鉅亨速報

盤中速報 - 京元電子(2449)大跌7.44%，報242.5元

鉅亨網新聞中心

京元電子(2449-TW)28日09:11股價下跌19.5元，報242.5元，跌幅7.44%，成交3,866張。

京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

近5日股價上漲2.03%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7,635 張
  • 外資買賣超：-9,157 張
  • 投信買賣超：+774 張
  • 自營商買賣超：+748 張
  • 融資增減：-476 張
  • 融券增減：-29 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數42164.07-3.37%
京元電子241-8.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
京元電

65.39%

勝率

#波段回檔股

偏弱
京元電

65.39%

勝率

#法人看衰股

偏弱
京元電

65.39%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty