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盤後速報 - 京元電子(2449)次交易(28)日除權息1.5元，參考價261.9元

鉅亨網新聞中心

京元電子(2449-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

首日參考價為261.9元，相較今日收盤價276.00元，權息值合計為14.1元，股息殖利率0.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 276.00 1.0 0.36% 0.5
2025/07/10 106.0 4.0 3.77% 0.0
2024/07/16 128.5 3.2 2.49% 0.0
2023/07/13 62.2 3.5 5.63% 0.0
2022/07/21 40.6 3.0 7.39% 0.0


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