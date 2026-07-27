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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至34.62元，預估目標價為1975元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.64元上修至34.62元，其中最高估值38.75元，最低估值22.93元，預估目標價為1975元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值38.75(38.75)93.5168.7
最低值22.93(22.93)51.35111.35
平均值33.45(33.19)67.31124.74
中位數34.62(33.64)66.51117.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值61,726,800118,813,610195,721,510
最低值54,648,00082,553,000139,104,260
平均值58,584,40098,456,170162,457,290
中位數58,864,67098,847,390158,474,490

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,409,1492,604,368823,4351,261,424
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,340,23523,070,42516,002,53718,472,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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