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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.18%，報91.38美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:30股價上漲4.5美元，報91.38美元，漲幅5.18%，成交量124,354（股），盤中最高價91.38美元、最低價89.35美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.87%
  • 近 1 月：+10.34%
  • 近 3 月：+21.43%
  • 近 6 月：-37.3%
  • 今年以來：-46.42%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A93.57+7.70%

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