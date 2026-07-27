盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.18%，報91.38美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:30股價上漲4.5美元，報91.38美元，漲幅5.18%，成交量124,354（股），盤中最高價91.38美元、最低價89.35美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.87%
- 近 1 月：+10.34%
- 近 3 月：+21.43%
- 近 6 月：-37.3%
- 今年以來：-46.42%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 新思科技(SNPS-US)大漲5.07%，報392.41美元
- 盤中速報 - 科派特(CPRT-US)大漲5.09%，報29.36美元
- 盤中速報 - 格羅方德(GFS-US)大跌5.01%，報50.85美元
- 盤中速報 - 埃森哲(ACN-US)大漲5%，報154.34美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇