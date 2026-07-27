鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為63.38元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.95元上修至4.27元，其中最高估值4.97元，最低估值3.06元，預估目標價為63.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.97(4.97)
|4.95
|4.66
|5.14
|最低值
|3.06(3.06)
|2.09
|0.87
|1.36
|平均值
|4.12(4.03)
|3.57
|2.73
|2.85
|中位數
|4.27(3.95)
|3.66
|2.92
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|115.26億
|123.83億
|109.38億
|101.90億
|最低值
|98.65億
|89.01億
|74.76億
|96.17億
|平均值
|106.19億
|106.91億
|92.08億
|99.03億
|中位數
|106.92億
|105.74億
|91.43億
|99.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|2.03
|營業收入
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
|76.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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