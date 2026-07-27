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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為63.38元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.95元上修至4.27元，其中最高估值4.97元，最低估值3.06元，預估目標價為63.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.97(4.97)4.954.665.14
最低值3.06(3.06)2.090.871.36
平均值4.12(4.03)3.572.732.85
中位數4.27(3.95)3.662.922.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值115.26億123.83億109.38億101.90億
最低值98.65億89.01億74.76億96.17億
平均值106.19億106.91億92.08億99.03億
中位數106.92億105.74億91.43億99.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)60.19+0.57%

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