鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 17:14

低工資審議會前哨戰正式開打，勞動部今 (27) 日召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，邀集勞、資、政學各界委員針對今年經濟情勢及薪資調整空間交換意見。勞方委員在會中強調整體經濟成長果實應由勞工合理共享，並持續關注青年勞工起薪與非典型勞工的權益；資方委員則表態支持合理適度的薪資調漲，但呼籲主管機關應提出更完整的經濟指標與數據作為佐證，為今年 9 月的正式審議奠定更穩固的基礎。

我國近年最低工資已連續十年持續調升，從 2016 年時的月薪 2 萬 8 千元與時薪 120 元，一路調漲至今年的月薪 29500 及時薪 196 元。隨著九月即將召開正式的最低工資審議會，外界高度關注明年薪資漲幅是否能順勢突破三萬元大關，讓薪資調整政策持續發揮保障低薪勞工的實質效益。

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勞動部次長李健鴻在會後轉述討論內容時指出，勞方委員在會中明確表達，最低工資的核心價值在於保障基層低薪勞工，隨著台灣經濟持續發展，經濟成長的果實也應該合理分配給全體勞工。勞方委員同時提到，雖然過去多年連續調升確實幫助了部分低薪勞工，但對於剛踏入職場的年輕人起薪，以及部分工時、臨時工與新興接案等非典型勞工的薪資結構，相關單位仍需給予更多關注與照顧。

另一方面，資方委員在會中表示，原則上支持合理且適度的薪資調漲，但同時強調各項經濟指標變化的評估工具應該更加完善，建議勞動部在九月審議前補充更完整的數據資料，例如薪資中位數的歷年變化趨勢以及整體生產力數據等，好讓審議委員能有更具公信力的依據來做決策。

此外，也有資方委員特別提到，美國日前公布相關調查結果，顯示禁止強迫勞動已成為不可逆的國際趨勢，以出口導向為主的台灣更應積極呼應國際潮流，提前接軌以減少出口貿易的潛在風險。