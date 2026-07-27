鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至33.64元，預估目標價為1975元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.1元上修至33.64元，其中最高估值38.75元，最低估值22.93元，預估目標價為1975元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|38.75(38.75)
|93.5
|168.7
|最低值
|22.93(22.93)
|51.35
|93.74
|平均值
|33.19(32.85)
|65.77
|119.63
|中位數
|33.64(33.1)
|63.46
|114.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61,726,800
|118,813,610
|195,721,510
|最低值
|54,648,000
|82,553,000
|139,104,260
|平均值
|58,518,970
|97,268,340
|158,581,290
|中位數
|58,864,670
|98,847,390
|154,679,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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