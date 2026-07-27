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盤後速報 - 立敦(6175)次交易(28)日除息1.5元，參考價80.2元

鉅亨網新聞中心

立敦(6175-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為80.2元，相較今日收盤價81.70元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 81.70 1.5 1.84% 0.0
2025/07/10 33.55 1.75 5.22% 0.0
2024/08/06 37.45 1.0458 2.79% 0.0
2023/08/18 36.35 1.75 4.81% 0.0
2022/07/28 32.55 1.5 4.61% 0.0


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