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盤後速報 - 波若威(3163)次交易(28)日除權息3.5元，參考價630.85元

鉅亨網新聞中心

波若威(3163-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.75元，股票股利1.75元，合計股利3.5元。

首日參考價為630.85元，相較今日收盤價743.00元，權息值合計為112.15元，股息殖利率0.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 743.00 1.75 0.24% 1.75
2025/06/24 178.0 3.0 1.69% 0.0
2024/06/27 136.0 3.6 2.65% 0.0
2023/06/28 61.2 4.2 6.86% 0.0
2022/06/30 48.6 1.0 2.06% 0.0


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