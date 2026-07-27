盤後速報 - 波若威(3163)次交易(28)日除權息3.5元，參考價630.85元
鉅亨網新聞中心
波若威(3163-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.75元，股票股利1.75元，合計股利3.5元。
首日參考價為630.85元，相較今日收盤價743.00元，權息值合計為112.15元，股息殖利率0.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|743.00
|1.75
|0.24%
|1.75
|2025/06/24
|178.0
|3.0
|1.69%
|0.0
|2024/06/27
|136.0
|3.6
|2.65%
|0.0
|2023/06/28
|61.2
|4.2
|6.86%
|0.0
|2022/06/30
|48.6
|1.0
|2.06%
|0.0
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