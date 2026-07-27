盤後速報 - 裕慶-KY(6957)下週(8月3日)除息9.1元，預估參考價226.4元
鉅亨網新聞中心
裕慶-KY(6957-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。
以今日(7月27日)收盤價235.50元計算，預估參考價為226.4元，息值合計為9.1元，股息殖利率3.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕慶-KY(6957-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各類材質商用展示架、智能電動床機構件之研發、生產及銷售。展場設計服務。近5日股價下跌2.64%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/03
|235.50
|9.10441
|3.87%
|0.0
|2025/07/03
|179.5
|13.16218
|7.33%
|0.0
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