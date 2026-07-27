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盤後速報 - 裕慶-KY(6957)下週(8月3日)除息9.1元，預估參考價226.4元

鉅亨網新聞中心

裕慶-KY(6957-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。

以今日(7月27日)收盤價235.50元計算，預估參考價為226.4元，息值合計為9.1元，股息殖利率3.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕慶-KY(6957-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各類材質商用展示架、智能電動床機構件之研發、生產及銷售。展場設計服務。近5日股價下跌2.64%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/03 235.50 9.10441 3.87% 0.0
2025/07/03 179.5 13.16218 7.33% 0.0

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