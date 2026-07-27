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盤後速報 - 維熹(3501)下週(8月3日)除息2元，預估參考價38.4元

鉅亨網新聞中心

維熹(3501-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月27日)收盤價40.40元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

維熹(3501-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/03 40.40 2.0 4.95% 0.0
2025/07/31 58.8 4.0 6.8% 0.0
2024/07/23 71.5 3.0 4.2% 0.0
2023/07/25 55.1 4.0 7.26% 0.0
2022/08/01 44.9 2.0 4.45% 0.0

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