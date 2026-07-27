盤後速報 - 維熹(3501)下週(8月3日)除息2元，預估參考價38.4元
鉅亨網新聞中心
維熹(3501-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月27日)收盤價40.40元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
維熹(3501-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數上漲2.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/03
|40.40
|2.0
|4.95%
|0.0
|2025/07/31
|58.8
|4.0
|6.8%
|0.0
|2024/07/23
|71.5
|3.0
|4.2%
|0.0
|2023/07/25
|55.1
|4.0
|7.26%
|0.0
|2022/08/01
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 維熹(3501)急拉3.13%報42.75元，成交79張
- 維熹下半年低軌衛星線出貨升溫 明年AI營收翻倍
- 盤中速報 - 維熹(3501)急拉3.71%報41.95元，成交896張
- 盤中速報 - 維熹(3501)急拉3.33%報43.95元，成交149張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇