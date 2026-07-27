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盤中速報 - 晟田(4541)大跌7%，報66.4元

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晟田(4541-TW)27日10:51股價下跌5元，報66.4元，跌幅7%，成交3,327張。

晟田(4541-TW)所屬產業為其他業，主要業務為航太產業發動機、起落架及其他次系統相關零組件。半導體設備及相關零組件。無菌食品充填設備產業及工業用自動化精密傳動相關零組件。

近5日股價下跌1.65%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+423 張
  • 外資買賣超：+534 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-111 張
  • 融資增減：-825 張
  • 融券增減：-198 張

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