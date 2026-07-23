盤中速報 - 晟田(4541)大跌7.08%，報65.6元
鉅亨網新聞中心
晟田(4541-TW)23日10:22股價下跌5元，報65.6元，跌幅7.08%，成交5,930張。
晟田(4541-TW)所屬產業為其他業，主要業務為航太產業發動機、起落架及其他次系統相關零組件。半導體設備及相關零組件。無菌食品充填設備產業及工業用自動化精密傳動相關零組件。
近5日股價下跌3.16%，櫃買市場加權指數下跌5.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-167 張
- 外資買賣超：+26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-193 張
- 融資增減：-1,070 張
- 融券增減：+57 張
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