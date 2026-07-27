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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為562.5元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.03元，其中最高估值7.51元，最低估值3.33元，預估目標價為562.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值7.51(7.51)12.2816.13
最低值3.33(3.33)5.97.86
平均值6.57(6.45)9.5913.06
中位數7.03(6.97)10.0413.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值22,591,00027,832,00031,358,000
最低值18,455,00019,827,65025,863,540
平均值20,846,25024,636,84028,906,770
中位數21,151,49025,377,51029,254,970

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,693,801768,133-79,6571,802,169
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,638,53417,457,71315,836,49818,334,336

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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