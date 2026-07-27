鉅亨速報 - Factset 最新調查：健策(3653-TW)EPS預估下修至55.78元，預估目標價為4840元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.24元下修至55.78元，其中最高估值67.88元，最低估值51.25元，預估目標價為4840元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|67.88(67.88)
|151.35
|221.01
|最低值
|51.25(51.25)
|85.84
|142.38
|平均值
|57.23(57.93)
|117.86
|194.19
|中位數
|55.78(57.24)
|113.85
|199.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,662,000
|57,387,890
|91,433,640
|最低值
|27,335,000
|47,663,000
|63,192,000
|平均值
|29,157,750
|52,548,460
|80,015,530
|中位數
|28,940,220
|52,544,000
|80,811,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,277,165
|3,427,777
|2,298,194
|2,614,281
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,275,577
|14,278,187
|12,062,664
|12,031,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 健策(3653)大跌7.01%，報3450元
- 〈台股盤後〉攻4萬5又失利 靠台積電尾盤神救援翻紅小漲25點收44850點
- 〈焦點股〉散熱三雄下半年成長動能可期 紛紛漲逾半根停板
- 盤中速報 - 健策(3653)大漲7.14%，報3750元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇