鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-23 10:46

奇鋐今天漲勢最為凌厲，早盤以 2350 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 2490 元，排名千金股第 17 名，並一舉收復月線與季線，成交量超過 2000 張。

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健策最高漲至 3820 元，排名千金股第 11 名，收復季線與半年線；雙鴻同樣漲逾半根停板，最高漲至 959 元，站回月線及年線。

奇鋐第二季營收 491.21 億元，年增 65.98%，創歷史單季新高。受惠 AI 伺服器需求成長，訂單能見度看至 2029 年。法人也預期，奇鋐在 ASIC 與輝達 (NVDA-US)GPU 的 AI 伺服器的出貨份額將持續提升，並成為下一階段水冷業務的重要成長動能。

健策第二季營收 72.74 億元，年增 40.4%。健策在 ASIC 與 GPU 皆持續出貨，其中，ASIC 下半年開始逐步放量，且第三季起數家 ASIC 客戶單月的出貨量將超過 GPU。此外，從客戶端觀察需求維持強勁，產品規劃已看至 5 年後。