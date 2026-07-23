鉅亨網記者劉玟妤 台北
時序進到下半年，散熱三雄包括健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW) 以及雙鴻 (3324-TW) 皆看好下半年營運，激勵散熱三雄今 (24) 日持續反攻上揚，紛紛漲逾半根停板。
奇鋐今天漲勢最為凌厲，早盤以 2350 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 2490 元，排名千金股第 17 名，並一舉收復月線與季線，成交量超過 2000 張。
健策最高漲至 3820 元，排名千金股第 11 名，收復季線與半年線；雙鴻同樣漲逾半根停板，最高漲至 959 元，站回月線及年線。
奇鋐第二季營收 491.21 億元，年增 65.98%，創歷史單季新高。受惠 AI 伺服器需求成長，訂單能見度看至 2029 年。法人也預期，奇鋐在 ASIC 與輝達 (NVDA-US)GPU 的 AI 伺服器的出貨份額將持續提升，並成為下一階段水冷業務的重要成長動能。
健策第二季營收 72.74 億元，年增 40.4%。健策在 ASIC 與 GPU 皆持續出貨，其中，ASIC 下半年開始逐步放量，且第三季起數家 ASIC 客戶單月的出貨量將超過 GPU。此外，從客戶端觀察需求維持強勁，產品規劃已看至 5 年後。
雙鴻第二季營收 86.99 億元，年增 63.73%，續創單季新高紀錄。雙鴻同樣受惠 ASIC 與 GPU 帶動，ASIC 逐漸導入水冷，並將於下半年放量，營收比重上看 4 成，整體而言，預期至今年底水冷散熱產品營收比重可望達 70%。法人也預估，雙鴻今年營收有望成長 60 至 70%。