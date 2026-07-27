鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.8元，預估目標價為370元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.06元下修至14.8元，其中最高估值15.66元，最低估值13.22元，預估目標價為370元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.66(15.66)
|20.4
|24.3
|最低值
|13.22(13.22)
|15.7
|19
|平均值
|14.79(14.84)
|17.7
|22.18
|中位數
|14.8(15.06)
|17.23
|22.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36,322,000
|43,373,000
|51,023,660
|最低值
|33,008,550
|35,879,740
|44,349,470
|平均值
|35,551,930
|40,731,370
|48,787,030
|中位數
|35,923,170
|41,066,990
|49,776,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,124,997
|3,529,000
|3,283,914
|2,880,553
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|31,023,871
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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