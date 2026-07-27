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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.8元，預估目標價為370元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.06元下修至14.8元，其中最高估值15.66元，最低估值13.22元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.66(15.66)20.424.3
最低值13.22(13.22)15.719
平均值14.79(14.84)17.722.18
中位數14.8(15.06)17.2322.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值36,322,00043,373,00051,023,660
最低值33,008,55035,879,74044,349,470
平均值35,551,93040,731,37048,787,030
中位數35,923,17041,066,99049,776,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,124,9973,529,0003,283,9142,880,553
營業收入
(單位：新台幣千元)		31,023,87133,087,50532,762,28530,574,800

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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